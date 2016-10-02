г. Краснодар, Восточно-Кругликовская 34
Ветеринарный центр "Zoo Land"
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР "ZOOLAND"
Ваши питомцы – самое важное для нас
ваши питомцы – самое важное для нас
Более 10 лет практики
Уже более 10 лет сертифицированные специалисты нашего центра помогают животным.
Аллерготесты
Выполняем аллерготесты, чтобы навсегда избавить
от аллергии.
Врачи-офтальмологи
Наш опыт позволяет сохранять зрение
в большинстве случаев самых тяжелых глазных патологий.
Более 10 лет практики
Уже более 10 лет сертифицированные специалисты нашего центра помогают животным.
Аллерготесты
Выполняем аллерготесты, чтобы навсегда избавить от аллергии.
Врачи-офтальмологи
Наш опыт позволяет сохранять зрение в большинстве случаев самых тяжелых глазных патологий.
В ветеринарной клинике "ZOOLAND" ваши животные получат квалифицированную помощь по следующим направлениям:
Наша цель: дать вашим питомцам уровень лечения
сопоставимый с гуманной медициной
В ветеринарном центре "ZOOLAND" ваши животные получат квалифицированную помощь по следующим направлениям:
Наша цель: дать вашим питомцам уровень лечения сопоставимый с гуманной медициной
Наши услуги
Наши услуги
Хирургия
Наши накопленные знания, помогут вам решить практически любую хирургическую патологию на органах грудной и брюшной полости ваших питомцев, обширные пластики кожных дефектов с применением самого современного наркозного обеспечения.
Дерматология
В нашем центре ведёт приём ветеринарный дерматолог, прошедший стажировку в Европе. Все анализы проводятся сразу на приёме, что ускоряет целенаправленное лечение. Мы единственные в Краснодарском крае, кто проводит аллерготесты.
Офтальмология
Мы обладаем практически неограниченным спектром выполнения офтальмологических операций: на роговице, на хрусталике, на веках и конъюнктиве. Лечение катаракты у кошек и собак. Знаем породные особенности и следуем им, для достижения максимального результата.
Орнитология
Наши врачи-орнитологи берут анализы крови на исследования, проводят хирургические вмешательства. Благодаря нашим стараниям многие пернатые питомцы обрели счастье красивого полёта и выздоровели. Мы лечим животных с любовью.
Терапия
Наш принцип состоит из коллективной работы. Вы можете быть уверенным, что каждый случай рассматривается командой врачей и для нас не бывает «просто животных» - мы к каждому относимся с заботой и вниманием.
Чипирование
В нашей ветклинике вы можете провести чипирование животных, которое заключается в установке под кожей небольшого импланта, что в будущем помогает идентифицировать животное и в некоторых случаях вернуть его владельцу.
УЗИ диагностика
Наш кабинет УЗИ для животных оснащен современным кардиологическим оборудованием. Это означает, что даже в самых сложных случаях вы получаете точные данные о состоянии своего питомца.
Лаборатория
Предоставим услуги ветеринарной лаборатории, которая выполняет в полном объеме контроль качества проводимых исследований по мировым стандартам.
Занимаемся ведением беременности у кошек и собак.
Поможем выходить малышей
Занимаемся ведением беременности у кошек и собак.
Поможем выходить малышей
Только в нашем центре
Только в нашем центре
Принимаем крупных
экзотических птиц
Оказываем большой спектр офтальмологических услуг
Можем вылечить
аллергию навсегда
Стационар для птиц
и вскармливание птенцов
Проводим хирургическое лечение катаракты у животных ультразвуком
Мы обладаем единственной в Краснодарском крае современной
безболезненной методикой лечения катаракты у домашних животных
Мы обладаем единственной в Краснодарском крае современной безболезненной методикой лечения катаракты у животных
Мы проводим профессиональное лечение животных от аллергии
с помощью специальных вакцин
Современные разработки
Полное избавление питомца от аллергии
Подбор индивидуального курса лечения
Запишитесь сейчас
Определяем, на какие вещества у питомца аллергия
Подготавливаем подходящую вакцину, поэтому отпадает необходимость в постоянном лечении
Аллерготесты выполняет врач-дерматолог
по предварительной записи
Запишитесь сейчас
Определяем, на какие вещества у питомца аллергия
Подготавливаем подходящую вакцину, поэтому отпадает необходимость в постоянном лечении
Аллерготесты выполняет врач-дерматолог по предварительной записи
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Что о нас говорят?
Что о нас говорят?
Евгения Матвеева (2.10.2016)
Семья Матвеевых выражает огромную благодарность ветеринарному центру "Zoo Land".
Наш кот Яша, по неизвестной нам причине (возможно в драке с котами), получил травму глаза. Медикаментозное лечение не помогало. Пришлось искать ветеринарного врача-офтальмолога. И мы его нашли! Максим Сергеевич Немилостив сделал ювелирную операцию на глазу. Он спас нашего любимца. И теперь Яша опять смотрит на мир своими огромными глазищами. Спасибо большое!
https://vk.com/id130926800
Юлия Гордиенко (23.04.2017)
Хочу поблагодарить ветеринаров центра " Zoo Land" в особенности Максима Сергеевича, за отлично проведенные операции - заворот нижних век на двух глазах и кастрация кота мейн куна. Кума перенёс всё хорошо и дорогу тоже , ехали из Темрюка. На второй день после наложения швов отек на глазах спал, наконец кот не мучается, перестали слизиться глаза. Огромное вам спасибо и дальнейшего развития вашему центру!!!
https://vk.com/id244544121
Анастасия Чернега-Должикова (03.11.2016)
Очень рады, что уже не первый раз к вам обращаемся. На днях нужно было удалить молочный клык, нашей любимой девочке. Сделали всё аккуратно и хорошо. От наркоза отошла быстро. Спасибо вам огромное!! Чуть позже еще и стерилизацию кошки провели. Очень нравится, что у вас чисто, красиво и персонал очень приятный. Всегда расскажут и дадут дельные советы. Джоя и Рикки передают вам привет.
https://vk.com/id37226456
Надежда Носова (10.10.2016)
Хотим поблагодарить Анну Владимировну и Максима Сергеевича, ветеринаров центра "Zoo Land", спасибо огромное за качественную работу и профессионализм! Открытые, добрые люди, все расскажут и покажут, мы очень рады, что нашли их!) Сегодня второй день после кастрации нашего любимого кота Марсика. Он отошел от операции еще в конце первого дня, а сегодня такой бодрый и активный, как-будто ничего с ним не произошло))! Однозначно советуем Zoo Land! Спасибо Вам!!!
https://vk.com/nosovanadezhda
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Врачи центра "ZooLand"
Врачи центра "ZooLand"
Оксана Евгеньевна
Арина Руслановна
Ветеринарный врач - ординатор
Анна Михайловна
Контакты
Адрес клиники:
г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская 34
Часы работы:
Ежедневно с 8:00 до 22:00 (без перерывов и выходных)
Позвоните нам:
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Ветеринарная клиника в Краснодаре - Зоолэнд | Лечение животных, вызов ветеринара, стерилизация кошек и собак, лечение катаракты у животных, хирургия, офтальмология