Режим работы: ежедневно c 8:00 до 22:00 (без перерывов и выходных)

г. Краснодар, Восточно-Кругликовская 34

Ветеринарный центр "Zoo Land"

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР "ZOOLAND"

Ваши питомцы – самое важное для нас

ваши питомцы – самое важное для нас

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Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Более 10 лет практики

Уже более 10 лет сертифицированные специалисты нашего центра помогают животным.

Аллерготесты

Выполняем аллерготесты, чтобы навсегда избавить 
от аллергии.

Врачи-офтальмологи

Наш опыт позволяет сохранять зрение 
в большинстве случаев самых тяжелых глазных патологий.

Более 10 лет практики

Уже более 10 лет сертифицированные специалисты нашего центра помогают животным.

Аллерготесты

Выполняем аллерготесты, чтобы навсегда избавить от аллергии.

Врачи-офтальмологи

Наш опыт позволяет сохранять зрение в большинстве случаев самых тяжелых глазных патологий.

В ветеринарной клинике "ZOOLAND" ваши животные получат квалифицированную помощь по следующим направлениям:

  • хирургия;
  • орнитология;
  • дерматология;
  • офтальмология;
  • терапия;
  • вакцинация.

Наша цель: дать вашим питомцам уровень лечения
сопоставимый с гуманной медициной

Запись на прием в ветеринарный центр "Zooland"

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

В ветеринарном центре "ZOOLAND" ваши животные получат квалифицированную помощь по следующим направлениям:

  • хирургия;
  • орнитология;
  • дерматология;
  • офтальмология;
  • терапия;
  • вакцинация.

Наша цель: дать вашим питомцам уровень лечения сопоставимый с гуманной медициной

Запись на прием в ветеринарный центр "Zooland"

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта http://zooland-krasnodar.ru/ (далее http://zooland-krasnodar.ru/ или Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуюсь сайтом http://zooland-krasnodar.ru/, пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт http://zooland-krasnodar.ru/!

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Наши услуги

Наши услуги

Хирургия

Наши накопленные знания, помогут вам решить практически любую хирургическую патологию на органах грудной и брюшной полости ваших питомцев, обширные пластики кожных дефектов с применением самого современного наркозного обеспечения.

Получите консультацию

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Запись на прием в ветеринарный центр "Zooland"

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Дерматология

В нашем центре ведёт приём ветеринарный дерматолог, прошедший стажировку в Европе. Все анализы проводятся сразу на приёме, что ускоряет целенаправленное лечение. Мы единственные в Краснодарском крае, кто проводит аллерготесты.

Получите консультацию

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Запись на прием в ветеринарный центр "Zooland"

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Офтальмология

Мы обладаем практически неограниченным спектром выполнения офтальмологических операций: на роговице, на хрусталике, на веках и конъюнктиве. Лечение катаракты у кошек и собак. Знаем породные особенности и следуем им, для достижения максимального результата.

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Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Запись на прием в ветеринарный центр "Zooland"

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Орнитология

Наши врачи-орнитологи берут анализы крови на исследования, проводят хирургические вмешательства. Благодаря нашим стараниям многие пернатые питомцы обрели счастье красивого полёта и выздоровели. Мы лечим животных с любовью.

Получите консультацию

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Запись на прием в ветеринарный центр "Zooland"

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Терапия

Наш принцип состоит из коллективной работы. Вы можете быть уверенным, что каждый случай рассматривается командой врачей и для нас не бывает «просто животных» - мы к каждому относимся с заботой и вниманием.

Получите консультацию

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Запись на прием в ветеринарный центр "Zooland"

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Чипирование

В нашей ветклинике вы можете провести чипирование животных, которое заключается в установке под кожей небольшого импланта, что в будущем помогает идентифицировать животное и в некоторых случаях вернуть его владельцу.

Получите консультацию

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Запись на прием в ветеринарный центр "Zooland"

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

УЗИ диагностика

Наш кабинет УЗИ для животных оснащен современным кардиологическим оборудованием. Это означает, что даже в самых сложных случаях вы получаете точные данные о состоянии своего питомца.

Получите консультацию

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Запись на прием в ветеринарный центр "Zooland"

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Лаборатория

Предоставим услуги ветеринарной лаборатории, которая выполняет в полном объеме контроль качества проводимых исследований по мировым стандартам.

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Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Запись на прием в ветеринарный центр "Zooland"

Заполните заявку и сотрудник нашего центра свяжется с вами
в течение 15 минут для уточнения деталей.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Ведение беременности ваших питомцев 

Занимаемся ведением беременности у кошек и собак. 

Поможем выходить малышей

Ведение беременности ваших питомцев 

Занимаемся ведением беременности у кошек и собак. 

Поможем выходить малышей

Только в нашем центре

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Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Запишитесь сейчас

Определяем, на какие вещества у питомца аллергия

Подготавливаем подходящую вакцину, поэтому отпадает необходимость в постоянном лечении

Аллерготесты выполняет врач-дерматолог 
по предварительной записи

Узнайте больше о лечении от аллергии

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Запишитесь сейчас

Определяем, на какие вещества у питомца аллергия

Подготавливаем подходящую вакцину, поэтому отпадает необходимость в постоянном лечении

Аллерготесты выполняет врач-дерматолог по предварительной записи

Узнайте больше о лечении от аллергии

Политика конфиденциальности

Владелец сайта http://zooland-krasnodar.ru/ (далее http://zooland-krasnodar.ru/ или Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуюсь сайтом http://zooland-krasnodar.ru/, пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт http://zooland-krasnodar.ru/!

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

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Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Что о нас говорят?

Что о нас говорят?

Евгения Матвеева (2.10.2016)

Семья Матвеевых выражает огромную благодарность ветеринарному центру "Zoo Land". 

Наш кот Яша, по неизвестной нам причине (возможно в драке с котами), получил травму глаза. Медикаментозное лечение не помогало. Пришлось искать ветеринарного врача-офтальмолога. И мы его нашли! Максим Сергеевич Немилостив сделал ювелирную операцию на глазу. Он спас нашего любимца. И теперь Яша опять смотрит на мир своими огромными глазищами. Спасибо большое!

https://vk.com/id130926800

Юлия Гордиенко (23.04.2017)

Хочу поблагодарить ветеринаров центра " Zoo Land" в особенности Максима Сергеевича, за отлично проведенные операции - заворот нижних век на двух глазах и кастрация кота мейн куна. Кума перенёс всё хорошо и дорогу тоже , ехали из Темрюка. На второй день после наложения швов отек на глазах спал, наконец кот не мучается, перестали слизиться глаза. Огромное вам спасибо и дальнейшего развития вашему центру!!!

https://vk.com/id244544121

Анастасия Чернега-Должикова (03.11.2016)

Очень рады, что уже не первый раз к вам обращаемся. На днях нужно было удалить молочный клык, нашей любимой девочке. Сделали всё аккуратно и хорошо. От наркоза отошла быстро. Спасибо вам огромное!! Чуть позже еще и стерилизацию кошки провели. Очень нравится, что у вас чисто, красиво и персонал очень приятный. Всегда расскажут и дадут дельные советы. Джоя и Рикки передают вам привет.

https://vk.com/id37226456

Надежда Носова (10.10.2016)

Хотим поблагодарить Анну Владимировну и Максима Сергеевича, ветеринаров центра "Zoo Land", спасибо огромное за качественную работу и профессионализм! Открытые, добрые люди, все расскажут и покажут, мы очень рады, что нашли их!) Сегодня второй день после кастрации нашего любимого кота Марсика. Он отошел от операции еще в конце первого дня, а сегодня такой бодрый и активный, как-будто ничего с ним не произошло))! Однозначно советуем Zoo Land! Спасибо Вам!!!

https://vk.com/nosovanadezhda

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заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время, и ответим на все вопросы.

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство


Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Врачи центра "ZooLand"

Врачи центра "ZooLand"

Немилостив
Максим Сергеевич 

Хирург, офтальмолог

Немилостива
Анна Владимировна 

Терапевт, дерматолог

Аверьянова Мария Дмитриевна

Терапевт, врач репродуктолог и неонатолог

Швабауэр

Оксана Евгеньевна

Терапевт, невролог

Закиров Ренат
Ренатович

Ветеринарный врач

Женетль

Арина Руслановна

Ветеринарный врач - ординатор

Яремчук Денис Александрович

Терапевт, стоматолог

Яремчук Юлия Александровна

Терапевт, специалист ультразвуковой диагностики

Полевская

Анна Михайловна

Администратор

Самсонова Наталья Викторовна

Администратор

Меметова Ивилина Якубовна

Администратор

Контакты

Адрес клиники:

г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская 34

Часы работы:

Ежедневно с 8:00 до 22:00 (без перерывов и выходных)

Позвоните нам:

+7 (928) 28-14-286

Социальные сети:

Политика конфиденциальности

Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе.

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/


Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация


Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных



Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:


- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя


- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство



Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Ветеринарная клиника в Краснодаре - Зоолэнд | Лечение животных, вызов ветеринара, стерилизация кошек и собак, лечение катаракты у животных, хирургия, офтальмология

Политика конфиденциальности

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