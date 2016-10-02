Владелец сайта https://zooland-krasnodar.ru/ (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуясь сайтом https://zooland-krasnodar.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе.

Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://zooland-krasnodar.ru/

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:

- Фамилия, Имя, Отчество

- Адрес электронной почты

- Номер телефона

- Прочая информация

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:

- для внутреннего отчета

- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь

- для ответа на запросы пользователя

- для формирования статистических данных

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.

Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:

- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя

- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство





Прочая информация

Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.